Dramma a Bessen Haut: uomo muore schiacciato dal trattore

Dramma oggi pomeriggio intorno alle 16 a Sauze di Cesana, nella frazione Bessen Haut: un uomo di 61 anni, Costanzo Merlin, è morto schiacciato dal trattore guidato dalla nipote nei pressi della stalla dell'azienda agricola di famiglia, il cui punto vendita era stato coinvolto nel vasto incendio che una decina di giorni fa ha interessato la borgata.

L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Sestriere, intervenuti sul posto, ma stando ai primi rilievi pare che l'uomo si trovasse sopra la benna mentre la ragazza era al volante: per cause ancora in fase di accertamento Merlin sarebbe scivolato a terra, forse colto da un malore, o forse per una banale distrazione; nella caduta è rimasto schiacciato dal trattore, che non è riuscito a fermarsi in tempo.

La nipote, resasi conto dell'accaduto, ha subito provato a rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: lo zio è infatti morto sul colpo. Sul posto è intervenuto anche il medico legale: è stata in ogni caso disposta l'autopsia sul suo corpo per risalire alle eventuali cause dell'incidente. La ragazza si trova ora ricoverata in stato di choc all'ospedale di Pinerolo, dove le sono stati somministrati dei farmaci tranquillanti.

