Avigliana, ecco Statio Avilius: il comitato che fa più ‘cittadinanza’

Da comitato spontaneo, a realtà legalmente costituita. È il “Comitato Statio Avilius: ambiente, patrimonio cittadino e benessere comune”, questo il nome completo, che si è costituito formalmente il 1° dicembre scorso in borgata Malano, ma che entra nel vivo delle attività in questi giorni. «Si tratta dell’evoluzione giuridica del comitato spontaneo nato due anni e mezzo fa per affrontare i problemi legati alla presenza dell’autostrada», spiega la presidente Daniela Ferrero. Ovvero l’inquinamento acustico prodotto dal transito dei veicoli, in particolare i mezzi pesanti, che non è contrastato da alcuna barriera, come invece avviene in altri tratti della rete autostradale...

