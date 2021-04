Condove: nel nome di Gian Carlo Grassi, il re del ghiaccio

Trent’anni fa come ieri, 1° aprile 1991, Gian Carlo Grassi se ne andava per sempre. Aveva appena 44 anni ed era ancora nel pieno della sua attività alpinistica, scelta come missione di vita. Si trovava sul monte Bove, nella parte centro-settentrionale della catena dei monti Sibillini, provincia di Macerata: dopo aver salito la cascata di ghiaccio “Torre di Luna”, l’improvviso distacco di una cornice di neve. Un banale incidente, si disse, in un contesto certo meno gravoso di tanti altri che aveva affrontato nella sua brillante carriera. Invece è andata com’è andata: una tragedia che si è portata via uno dei volti più talentuosi dell’alpinismo della seconda metà del secolo scorso, non solo a livello nazionale ma in senso assoluto. Accademico del Cai e poi guida alpina...

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021