La satira dei meme: Hipster Democratici, anima critica a sinistra

Ha 28 anni, una laurea in giurisprudenza e una passione vera per la musica indie italiana. È questo l’identikit di Alessandro Ruggiero che, oltre a essere un rivolese doc, è uno dei fondatori di Hipster Democratici, una delle pagine satiriche di meme più seguite in Italia. Dentro c’è un po’ di tutto, dalla musica indie alle serie tv per arrivare alle disfatte della sinistra italiana. Ruggiero è del ‘92 ha studiato al liceo “Darwin” di Rivoli e oggi lavora al Comune di Collegno. In mezzo c’è l’università. «Appena iniziato giurisprudenza, insieme ad alcuni amici abbiamo deciso di aprire la pagina Facebook, che adesso seguiamo in due persone, più altre otto che gestiscono il gruppo Facebook - racconta - La pagina è nata il 31 agosto del 2012. Quel giorno faceva...

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021