Valli e cintura: positivi finalmente in calo, ma molto lentamente

di MARCO GIAVELLI

Siamo sul plateau, ma finalmente con lo sguardo verso il basso. Secondo i dati della mappa Covid aggiornati a ieri, valli e cintura contano 3481 attualmente positivi (-178), con una diminuzione del 4,86 per cento rispetto a sette giorni fa: era dal 4 febbraio che la curva non presentava il segno “meno”. La scorsa settimana il trend era del +4,75 per cento. Gli effetti della “zona rossa” iniziano dunque a vedersi, ma vanno presi con le molle: il numero di casi, infatti, scende ancora molto lentamente. Questo perché i guariti per fortuna sono tanti e iniziano a superare i nuovi contagi, che però restano molto elevati, come emerge dal bollettino regionale (ieri 2584 nuovi casi contro 2868 guarigioni). Non c’è dunque da abbassare la guardia, anche se la tendenza imboccata fa ben sperare.

In tutte le macro-aree il miglioramento della situazione è comunque palpabile. L’unica a crescere ancora, ma meno di una settimana fa, è la cintura ovest con 1705 positivi (+69), pari al +4,22 per cento: Rivoli 457 (+14), Collegno 418 (+18), Grugliasco 379 (+25), Alpignano 151 (+20), Pianezza 120 (+3), Buttigliera 116 (-12), Rosta 36 (-6), Villarbasse 28 (+7).

Chi è ormai decisamente sulla via della guarigione è la cintura sud con 849 casi (-235), per un ribasso del 21,68 per cento: Rivalta 201 (-53), Orbassano 184 (-99), Piossasco 146 (-34), Beinasco 142 (-20), Volvera 108 (-9), Bruino 68 (-20).

Sostanzialmente stabili, ma finalmente in lieve discesa le due valli. In valle di Susa i positivi sono 661 (-9), per un -1,34 per cento. Meglio la bassa valle con 596, in calo rispetto a sette giorni fa: Avigliana 120 (-38), Almese 72 (+14), Sant’Ambrogio 67 (-13), Bussoleno 44 (+2), Susa 39 (-5), Condove 37 (+10), Villardora 37 (+11), Sant’Antonino 25 (+2), Caselette 24 (-8), Rubiana 19 (-2), Borgone 16 (stabile), Villarfocchiardo 14 (+2), Chiusa San Michele 13 (+4), Bruzolo 11 (+1), Venaus 10 (stabile), Chianocco 9 (-2), Vaie 9 (-2), Mattie 9 (+2), San Didero 8 (stabile), Novalesa 6 (+2), Caprie 5 (-2), Mompantero 2 (-2), rimane stabile a quota zero San Giorio.

Peggio l’alta valle con 65 positivi, in lieve aumento: Bardonecchia 14 (+1), Chiomonte 14 (+11), Oulx 9 (-1), Cesana 7 (stabile), Sauze d’Oulx 5 (+3), Giaglione 4 (stabile), Meana 4 (+1), Sestriere 2 (-2), Salbertrand 2 (+1), Exilles 2 (+2), Gravere 1 (-1), Sauze di Cesana 1 (stabile), restano ferme a quota zero Claviere e Moncenisio. Infine la val Sangone con 266 (-3), pari al -1,12 per cento: Giaveno 157 (stabile), Sangano 44 (+5), Trana 24 (stabile), Reano 21 (-3), Coazze 18 (-6), Valgioie 2 (+1).

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021