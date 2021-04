Muore il panettiere Claudio Giuliano, Bussoleno sotto shock

di CLAUDIO ROVERE

È spirato nel pomeriggio di Pasqua, alle 16 di domenica 4 aprile. Aveva soltanto 56 anni e da tre settimane era ricoverato all’ospedale di Rivoli dopo aver contratto il Covid. Bussoleno è sotto shock per la morte di Claudio Giuliano, panettiere e gestore della storica panetteria di via Walter Fontan 45, nel centro del paese. Un’attività iniziata dal nonno “Bino”, tanto che il negozio ancora oggi è chiamato con il suo nome, poi proseguita dal papà Giulio e dalla metà degli anni ‘90 proprio da Claudio, quando il genitore, poi scomparso nel 1998, si era ammalato.

Claudio Giuliano in gioventù aveva fatto anche il pilota nell’aeronautica militare, per poi decidere di calcare le orme di famiglia nello storico pastino di via Walter Fontan. Nove anni fa aveva sposato Galia, di origini moldave, ed anche lei era impiegata come commessa in panetteria. «Era sempre in laboratorio, quindi potenzialmente meno esposto al contagio rispetto a noi che stavamo al banco, e invece è risultato l’unico positivo - spiega comprensibilmente frastornata la moglie - È stato ricoverato a Rivoli tre settimane fa e le cose dopo i primi giorni difficili sembravano volgere al meglio, invece una settimana fa ha iniziato un progressivo peggioramento e non è più riuscito a tirarsi fuori».

Lo storico negozio di via Walter Fontan, dopo due settimane di chiusura, aveva infatti nuovamente tirato su le serrande nei giorni precedenti la Pasqua. Ora tornerà ad abbassarle, ma per un lutto che ha colpito non solo la famiglia, ma un po’ tutta la comunità, un paese che ogni mattina passava veloce intorno a quel bancone per portare a casa il pane di “Bino”. Al momento non si sa ancora quando potranno essere celebrati i funerali, in quanto proprio il repentino peggioramento quando la situazione sembrava che stesse per evolversi positivamente ha consigliato l'effettuazione dell’autopsia.