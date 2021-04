Ancora un pomeriggio di fuoco: stavolta a Chiusa S.Michele

Sono rimasti in presidio fino a tarda sera i volontari Aib che ieri, giovedì 8 aprile, insieme ai vigili del fuoco, hanno lavorato tutto il pomeriggio per domare il vasto incendio divampato sul versante montano di Chiusa San Michele, all’altezza della località conosciuta come Ancarlino, a monte della chiesa parrocchiale. L’incendio boschivo è partito intorno alle 12 nella zona dove passa anche il tragitto del Valsusa Trail: le fiamme, alimentate dal forte vento che per tutta la giornata di ieri è tornato a soffiare sulla bassa valle di Susa, hanno iniziato a correre piuttosto velocemente verso l’alto in direzione Vaie, interessando una zona piuttosto impervia, fortunatamente lontana dalle abitazioni ma difficilmente raggiungibile a piedi dai soccorritori. Si tratta di un vallone...

su Luna Nuova di venerdì 9 aprile 2021