Dighero e Benni: il pupazzo Gnappo e il senso della vita

Nuovo appuntamento con “La primavera del Mulino”, la rassegna in streaming organizzata dalla compagnia Mulino ad Arte con base al teatro Il Mulino di Piossasco: sabato 10 aprile alle 21 dopo il riposo pasquale, sarà in scena “Ma mai nessuno la baciò sulla bocca” di e con Ugo Dighero, che ha scritto il testo assieme a Marco Melloni e Stefano Benni.

«Dighero dirà tutta la verità, solo la verità, nient’altro che la verità. Il pupazzo Gnappo ci racconterà perché nessun principe azzurro baciò mai la bella addormentata sulle labbra, come fu che Biancaneve scoprì ciò che si dice intorno ai nani e cosa trovò veramente il cacciatore di Cappuccetto rosso nello stomaco del lupo. Inoltre: perché la Fiat non ha mai costruito la 129? Parliamone con Sandro, esperto di donne e motori. I grandi misteri dell’uomo analizzati con sguardo ironico e comico dal bravissimo Ugo Dighero», svelano gli organizzatori.

Partecipare e sostenere il teatro è semplice: il pubblico potrà scegliere direttamente dal sito www.mulinoadarte.com l’evento di interesse e cliccando sul link di acquisto verrà indirizzato sulla piattaforma di Oooh.events, dove procederà all’acquisto del biglietto. All’orario stabilito sarà sufficiente entrare nella pagina dello spettacolo su Oooh.events per seguire la proiezione.

L’acquisto potrà essere fatto fino al momento di inizio dello spettacolo, che rimarrà poi visibile fino alla mezzanotte del giorno successivo, dando così la possibilità di vederlo anche a chi sarà impegnato il sabato sera o anche di rivederlo a chi lo vorrà gustare una seconda volta.

Sono disponibili tre prezzi, in base al numero delle persone che guarderanno lo spettacolo e a quanto si vorrà dare come sostegno al teatro e alla cultura in questo periodo critico: Io & il teatro, 10 euro; In due a teatro 15 euro; e Insieme a teatro, 20 euro. Info www.mulinoadarte.com.

