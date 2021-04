Alpignano, aspirante suicida salvato da un ispettore di polizia locale

«Quando ho visto che stava spostando il braccio verso la testa, l’ho afferrato per il maglione e l’ho tirato verso di me, facendolo scivolare sul marciapiede». In questo modo apparentemente semplice l’ispettore Simone Rossi ha salvato la vita ad un italiano 52enne che voleva gettarsi dal ponte Nuovo. Si era seduto sul parapetto con le gambe a penzoloni nel vuoto e...

Su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021