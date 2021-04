Avigliana, rifiuti nel bidone sbagliato: multato

È costata cara la mancanza di buon senso al cittadino di Avigliana che nelle scorse settimane ha deciso di gettare via della spazzatura in modo non consono alle norme. L’uomo è stato visto “all’opera” da una pattuglia delle Guardie ecologiche volontarie della Città metropolitana impegnate nel corso dei normali servizi di monitoraggio del territorio cittadino. Gli agenti hanno visto una persona che gettava alcuni sacchi di rifiuti fuori dai bidoni adibiti allo scopo. I sacchi contenevano del banale materiale da giardinaggio, tra cui delle reti, che sarebbero potuti essere smaltiti nella normale spazzatura di casa. Il materiale è stato gettato nei contenitori per rifiuti che Sitaf ha posizionato nella piazzola tra le due gallerie della circonvallazione sotterranea che attraversa monte Cuneo...

Su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021

