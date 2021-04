Il gelo tardivo di aprile ha bruciato la frutta

Coltivare frutta e ortaggi in una valle alpina già di per sè racchiude una percentuale di rischio fallimento. Vero è che i cambiamenti climatici hanno portato, o meglio ri-portato alle falde del Rocciamelone coltivazioni tipicamente mediterranee come l’olivo, ma una gelata nel momento sbagliato è sempre dietro l’angolo. Occorre metterlo in conto. Se poi ci si mette anche un aprile pazzerello come quello di quest’anno, con temperature in vertiginosa picchiata come quelle della fase centrale della settimana scorsa subito dopo una fase di caldo oltre al norma, che aveva anticipato fioriture e allegagioni, va da sè che la frittata è belle che servita. È quello che è successo, con ingenti danni alle colture professionali e hobbystiche...

Su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021