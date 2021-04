No autoporto: sabato al Baraccone la protesta dei sindaci

Mentre in ambienti No Tav si fanno sempre più insistenti le voci di uno sgombero ormai prossimo del presidio allestito fra i ruderi del vecchio autoporto di San Didero, anche i sindaci sono pronti a far sentire la propria voce per dire “no” alla costruzione del nuovo autoporto che, nelle intenzioni di Telt, dovrà prendere il posto di quello di Susa-Traduerivi, da smantellare per fare spazio ai futuri cantieri Tav. Il primo atto della protesta istituzionale contro l’opera è in programma sabato 17 aprile alle 15 in località Baraccone, nel parcheggio pubblico di proprietà comunale lungo la statale 25 da dove si accede al presidio e quindi all’area che sarà interessata dai lavori. L’iniziativa è promossa in modo congiunto dalle amministrazioni comunali di San Didero e Bruzolo...

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021