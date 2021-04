Fiamme dalla canna fumaria in via Carlo Carli a S.Giorio

S.GIORIO - Attimi di paura questa sera in via Carlo Carli, dove un camino ha preso fuoco. Gli abitanti della casa sono stati avvisati da un automobilista di passaggio, che nel frattempo aveva già dato l’allarme ai vigili del fuoco. Al loro arrivo le fiamme erano già state neutralizzate, ma hanno comunque ispezionato la canna fumaria e il tetto per verificare che non ci fossero altri focolai.