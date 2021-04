Militari convocati per la pulizia del poligono di Pian dell'Alpe

Ieri, a Pian dell’Alpe, con poligono di tiro in piena attività, incontro fra vertici militari, sindaco del Comune di Usseaux e presidente dei Parchi Alpi Cozie. Incontro “sul campo” e con poligono funzionante quello di ieri fra i comandanti del 3° Reggimento alpini e del Battaglione Susa, il sindaco di Usseaux Andrea Ferretti ed il presidente dei Parchi Alpi Cozie Mauro Deidier. La scorsa settimana il presidente del Parco Deidier, durante un sopralluogo in zona, aveva rinvenuto e “raccolto” nel cuore di Pian dell’Alpe 140 bossoli nonché aveva constatato vari danni derivanti dalle manovre di mezzi militari cingolati a seguito delle esercitazioni avvenute a marzo ed aprile 2021; una circostanza peraltro segnalata anche da escursionisti passati in zona.

Comunicata la questione al sindaco di Usseaux, quest’ultimo da una parte aveva rassicurato circa la pulizia che sarebbe stata effettuata, come negli anni precedenti, a fine poligono a maggio prima della risalita del bestiame all’alpeggio, ma dall’altra aveva fatto notare la questione agli stessi vertici militari con i quali il Comune mantiene da anni, una stretta collaborazione e sinergia. Immediato l’intervento dei militari, il giorno successivo, con l’invio di una squadra per il controllo ed il completamento della pulizia dell’area.

Ma lo stesso sindaco aveva richiesto ai militari anche un incontro congiunto con Comune ed ente Parco per informare e condividere le modalità di utilizzo del poligono nel massimo rispetto, stante la sua classificazione di area naturale protetta. Vertici militari che, nell'occasione dell’incontro di oggi sono stati presenti al completo: il comandante del 3° Reggimento alpini, colonnello Maurizio Candeloro, il tenente colonnello Emanuele Dimitri, comandante del Battaglione Susa, e per l’ufficio addestramento il luogotenente Danilo Aloisi, responsabile altresì della bonifica ambientale post-poligono.

Il poligono di tiro di Pian dell’Alpe è regolato da un disciplinare che viene rinnovato ogni 7 anni e l’ultimo dei quali, essendo datato 2016, avrà scadenza nel 2023. Inoltre dal 2018 vige un regolamento specifico per l’utilizzo della zona adottato dall’autorità militare nel 2018 con scadenza, come il disciplinare, nel 2023. È stato chiarito che in tale regolamento è stata rafforzata la funzione di ripristino dell’assoluta integrità dello stato dei luoghi, attraverso un nuovo ed articolato “Piano di tutela ambientale” e con la nuova figura del responsabile unico delle attività di bonifica. In pratica i militari hanno illustrato come l’accuratezza della pulizia dell’area dopo il poligono costituisca una assoluta priorità, circostanza di particolare importanza rientrando Pian dell’Alpe in un parco naturale. Il Piano di bonifica prevede che, dopo ogni esercitazione (Marzo, Aprile, Maggio) venga effettuata una prima pulizia, seguita poi da una capillare bonifica a maggio, ovvero a fine esercitazioni. Da rilevare che per la sua idoneità, Pian dell’Alpe oltre al Battaglione Susa, viene periodicamente utilizzato anche da reparti di stanza a Cuneo, Fossano e Torino, esercitazioni che, come ripristino e pulizia dei luoghi, ricadono sempre e comunque sotto la responsabilità del battaglione di stanza a Pinerolo.

Il poligono da qualche anno non viene più utilizzato per esercitazioni di tipo “dinamico” ovvero mobili che spostano spari e bersagli nel pianoro, bensì solo di tipo “statico” ovvero con punti di sparo fissi, circostanza che rende più agevole la pulizia concentrandosi le centinaia di bossoli in un’area più limitata. Secondo l’autorità militare non si verifica più né oggi, né in futuro quanto, come si ricorderà, accadeva in passato, in particolare negli anni ‘80 e ‘90, allorquando ogni anno si verificava un conflitto continuo con Parco e Comune per l'abbandono di rifiuti militari, bossoli, cassette per munizioni ed addirittura bombe a mano disperse nel pianoro. Il sindaco ha assicurato il presidente del Parco che negli ultimi 7 anni di suo mandato, grazie ad una stretta e costante collaborazione con i militari, la pulizia del pianoro è stata soddisfacente. Il presidente del Parco Mauro Deidier, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla integrità del pianoro, circostanza che verrà altresì accertata dall’ente parco a fine esercitazioni, non ha comunque perso l'occasione per riportare ai vertici militari la annosa questione dello spostamento del poligono di tiro in altra sede liberando il Parco da questa servitù. Il sindaco di Usseaux Ferretti ha infine utilizzato l’incontro per richiedere una collaborazione ai militari per il ripristino dell'antica strada militare che dal colle delle Finestre raggiunge l’Assietta passando dal dente della vecchia, resa impraticabile da un crollo che ne pregiudica attualmente l’utilizzo.