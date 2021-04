Dana Lauriola ai domiciliari dopo 209 giorni di carcere

In via Walter Fontan a Bussoleno il ristorante “La credenza” sta tenendo il conto dei giorni di carcere di Dana Lauriola. Ieri il contatore si è fermato a 209, quando è arrivata la notizia che il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di misure alternative proposta dagli avvocati dell’attivista, Claudio Novaro e Valentina Colletta. «Finalmente una parte di questa ingiustizia termina, ma non ci possiamo accontentare, vogliamo Dana completamente libera, così come Fabiola e tutti e tutte le No Tav che hanno qualsiasi limitazione della libertà imposta - ha fatto sapere il movimento No Tav - Dana sarà agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni del caso, non potrà ricevere visite o altro, ma ci batteremo anche contro questa ennesima vendetta»...

su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021