S.Didero, domani la protesta dei sindaci. Il prefetto: «Non al Baraccone»

Per domani, teoricamente, è tutto confermato: i sindaci No Tav, come avevano già previsto prima dello sgombero di lunedì notte, intendono dare vita ad una manifestazione statica in fascia tricolore nel rispetto delle norme anti-Covid, promossa dai comuni di San Didero e Bruzolo ed estesa a tutti i primi cittadini valsusini delle due Unioni montane, a cui parteciperanno anche i tecnici della commissione Tav. L’appuntamento è per sabato 17 aprile alle 15 nel piazzale in località Baraccone (lato acciaieria), dove nella mattinata è previsto anche un mercatino agricolo, ma sul luogo rimane un grosso punto interrogativo: ieri alle 18,30 il sindaco di San Didero, Sergio Lampo, e il vicesindaco di Bruzolo, Mario Larotonda, primo cittadino facente funzione, sono...

Durante gli scontri di lunedì notte e martedì sera all’ex autoporto di San Didero si sono registrati alcuni feriti lievi tra attivisti No Tav, agenti di polizia e lavoratori del cantiere, come denunciato dalle diverse controparti. Tra questi il vicequestore, «colpito al petto nella serata di martedì da una grossa pietra lanciata dai manifestanti, con conseguenze che solo circostanze fortuite non hanno reso più gravi», afferma in un comunicato il prefetto di Torino, Claudio Palomba, che esprime così la sua «ferma condanna nei confronti delle ingiustificabili derive di violenza registrate nelle ultime ore a San Didero e a Bruzolo», insieme alla solidarietà e alla vicinanza verso il vicequestore e l’intero personale delle forze di polizia. In relazione a tali episodi, il prefetto ha rivolto...

su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021