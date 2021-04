Un altro blitz notturno: recinzioni all’ex autoporto di S.Didero

Era noto a tutti che il prossimo fronte di scontro sarebbe stato San Didero. L’ora X è scattata nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile, intorno alla mezzanotte e mezza, preceduta da un tam-tam di messaggi fra gli attivisti No Tav, che fin dalle 21 dava ormai per certo quello che era nell’aria da giorni: lo sgombero del presidio No Tav all’ex autoporto, in località Baraccone, per l’avvio dei lavori di ricollocazione dell’attuale autoporto di Susa-Traduerivi, che a sua volta dovrà fare posto ai cantieri Tav. I comuni di San Didero e Bruzolo lo avevano messo perfino per iscritto nella lettera con cui, la scorsa settimana, invitavano i sindaci valsusini alla manifestazione statica prevista per domani, sabato 17 aprile: «Da informazioni locali e dai...

Il martedì post-sgombero è stata una “giornata campale” per il movimento No Tav. Iniziata al mattino con qualche momento di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine lungo la statale 25, chiusa al traffico da polizia e carabinieri nel tratto dal sovrappasso di San Didero all’ultimo sottopasso di Bruzolo, con le auto deviate all’interno dei due comuni. Proseguita al pomeriggio con la conferenza stampa dei sindaci al Baraccone e la successiva manifestazione delle 18, sfociata in momenti ad alta tensione tra la statale, il sovrappasso e la ferrovia, con i treni bloccati per circa un’ora. Una tensione arrivata fino alle porte di San Didero, con i manifestanti “spinti” dalle forze dell’ordine ad indietreggiare lungo i prati di via Abegg e il fumo dei...

su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021