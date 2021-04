Villarfocchiardo: nuovo piazzale per la chiesa, messe al polivalente

Le messe festive, per alcune settimane, forse per un paio di mesi, saranno celebrate nel centro polivalente di via Cappella delle Vigne. La decisione è stata presa dalla parrocchia e del Comune per permettere l’esecuzione dei lavori di rifacimento del piazzale Don Emilio Ponsero, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale. «Dispiace che le funzioni debbano emigrare al polivalente - spiega il sindaco Emilio Chiaberto - ma era una decisione necessaria in questo momento; purtroppo non potevano garantire al cento per cento la sicurezza di tutti coloro che avrebbero voluto recarsi in chiesa, soprattutto gli anziani, che avrebbero dovuto passare in mezzo al cantiere; speriamo che la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori acceleri al massimo le fasi del cantiere, come le abbiamo espressamente richiesto, per permettere un rapido ritorno alla normalità»...

Su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021