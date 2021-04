S.Didero: almeno 2mila No Tav in marcia verso Bruzolo

Un lungo serpentone di almeno 2mila manifestanti No Tav è partito dal centro polivalente di San Didero al termine della manifestazione statica promossa dai sindaci di San Didero e Bruzolo, d'intesa con l'Unione montana: il corteo non ha imboccato il sovrappasso e la statale 25, ma sta percorrendo la strada interna che costeggia le acciaierie Beltrame per dirigersi verso Bruzolo, passando a fianco del campeggio resistente. In testa al corteo lo striscione "Siamo la natura che si ribella", ormai il motto della protesta fronte San Didero. Durante l'assemblea dei sindaci è stata ribadita la ferma contrarietà degli amministratori all'opera, mentre i tecnici hanno illustrato numerose incongruenze progettuali riguardanti il nuovo autoporto, del cui cantiere sono state appena posizionate le recinzioni: erano rappresentati ufficialmente tutti i comuni della bassa valle tranne Susa, Sant'Antonino, Borgone (presente però con due consiglieri di maggioranza), Chianocco e Novalesa, mentre per l'alta valle erano presenti i sindaci di Moncenisio, Salbertrand e Giaglione.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021