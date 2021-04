Bardonecchia, gli alberi di Natale Pro loco ritrovano la libertà

Mercoledì 21 aprile, alle 15, i bambini della scuola elementare di Bardonecchia, su iniziativa della Pro loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con la stazione carabinieri forestali, nell’ambito del progetto “Piantiamo un albero”, si incontreranno al Pian del Colle per dare una nuova vita agli alberelli che hanno decorato ed illuminato per tutto il periodo natalizio le strade di Bardonecchia. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini, ai quali verrà offerta l’opportunità di fare merenda all’aria aperta. Gli organizzatori invitano tutti coloro che hanno piacere di prendere parte a questo momento altamente importante in ottica salvaguardia del territorio, in sintonia con lo sviluppo sostenibile, a comunicarlo al numero 351/ 6449330.

«Questa iniziativa, che completa il Progetto Medail 31, rinviato a causa dello sviluppo della pandemia - sostiene Carola Vajo, presidente della Pro loco - vuole essere uno stimolo, nel pieno rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19, di sensibilizzazione per tutti ed in particolare per le future generazioni, sulla necessità di adoperarci concretamente per la salvaguardia del nostro ambiente, con azioni concrete che ci permettano in momenti così difficili il ritorno ad un minimo di “sicura socialità” con un grande obbiettivo. Ringrazio, per la loro disponibilità e collaborazione, la civica amministrazione, tutto le maestre e il personale tutto delle scuole elementari, le guardie forestali locali e i commercianti locali, grazie ai quali possiamo offrire la merenda ai 120 giovanissimi partecipanti».

Su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021