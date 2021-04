Giovedì a Sauze d'Oulx una messa in memoria del principe Filippo

Sauze d’Oulx e la sua comunità inglese si stringono ancora una volta assieme per vivere un grande momento partecipativo. Giovedì 22 aprile alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni verrà infatti celebrata una messa in ricordo del principe Filippo d’Inghilterra ad una settimana dai suoi funerali. Un momento voluto dall’amministrazione comunale e dalla numerosa comunità inglese che da 50 anni anima Sauze d’Oulx.

Il sindaco Mauro Meneguzzi esprime il cordoglio della città: «Sauze d’Oulx da sempre è stata legata a doppio filo alla Gran Bretagna. Più di cinquant’anni fa arrivò il primo volo charter dall’Inghilterra. Da allora gli inglesi a Sauze sono sempre stati di casa e si sentono a casa. Oggi la comunità inglese di Sauze d’Oulx rappresenta il 10 per cento dei residenti e l’integrazione tra le nostre due comunità è qualcosa di naturale. Abbiamo avuto tanti matrimoni misti ed il Comune di Sauze d’Oulx è stato il primo Comune in Italia ad aver affidato l’incarico di assessore ad un inglese e cattolico come l’indimenticato e indimenticabile Vincent Hawkins. E proprio con il fratello di Vincent, Mark, abbiamo pensato a questo momento di ricordo di una figura importantissima per tutti gli Inglesi quale quella del principe Filippo, prince Philip. In questo modo le nostre due comunità torneranno a stringersi assieme e a sorreggersi in un momento di grande lutto e dolore».

Su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021