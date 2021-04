Caprie, auto fuori strada lungo il rettilineo: il ragazzino è grave

È stato operato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino e a ieri era ancora in prognosi riservata il ragazzino di 12 anni, residente a Torino, rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 18 aprile, intorno alle 11, sul rettilineo dell’ex statale 24 del Monginevro, all’altezza di Novaretto, di fronte all’incrocio con via Duca d’Aosta. Ferito, ma in condizioni meno gravi, anche il conducente dell’Alfa Romeo 157 protagonista dell’incidente: si tratta di L.M., 21 anni, operaio, residente a Pino Torinese, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino; non è in pericolo e la prognosi si aggira sui 30 giorni. Per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria su cui...

su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021