Effetto autoporto: «Terre e camion da S.Didero a Caprie»

Ci sono numeri e risvolti sin qui poco noti rispetto a ciò che accadrà in bassa valle di Susa con l’apertura del cantiere per il nuovo autoporto Tav di San Didero. Ad esempio che una fetta non trascurabile di “terre e rocce da scavo” che saranno movimentate durante i lavori finirà, via camion, passando lungo le due statali, in una delle cave di Caprie: per la precisione si tratta di circa 40mila metri cubi di materiale che, inevitabilmente, attraverseranno il territorio di Borgone (via Abegg è pieno centro abitato) e Condove. Progetti alla mano, lo ha sottolineato Simone Franchino, uno dei tecnici della commissione Tav dell’Unione montana Valle Susa, durante la manifestazione statica dei sindaci che si è tenuta sabato 17 aprile davanti al...

Organizzare il momento anzitutto informativo di sabato pomeriggio è stata un’impresa non facile per i sindaci di San Didero e Bruzolo, a cui venerdì mattina prefetto e questore hanno negato, per ragioni di ordine pubblico, la location nel piazzale del Baraccone lato acciaieria, dinanzi al cantiere, come era stato richiesto dalle due amministrazioni. Idem per il mercato contadino del sabato mattina, che per le stesse motivazioni è stato spostato nel piazzale dell’ex passaggio a livello, con vari disagi per espositori ed avventori, costretti a parcheggiare lungo la statale 25, e quindi per il traffico. Per la manifestazione statica dei sindaci, promossa d’intesa con l’Unione montana Valle Susa, si è quindi ripiegato sul parcheggio antistante il polivalente di...

su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021