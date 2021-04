Buttigliera, i medici in Comune per fare i vaccini: già fatte 100 dosi

di DANIELE FENOGLIO

Sono già un centinaio i buttiglieresi che sono stati vaccinati contro il Covid-19 in sala consiliare. L’amministrazione ha infatti messo a disposizione della campagna vaccinale i propri spazi. «Abbiamo da subito dato la disponibilità dei locali comunali per accogliere centri vaccinali, in quanto crediamo nell’importanza di favorire al massimo questa iniziativa, fondamentale a farci uscire dalla pandemia - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - Abbiamo quindi preso contatto con i medici di base, che operano sul nostro territorio, per mettere a loro disposizione un locale idoneo. Dopo alcuni sopralluoghi, abbiamo individuato la sala consiliare e abbiamo raccolto la disponibilità dei volontari di protezione civile, per assistere i cittadini, al momento dell’ingresso. Un ringraziamento sentito all’attività di volontariato del dottor Maurizio Zoppi, a favore dei suoi pazienti, e a tutti gli altri medici che, auspichiamo, lo affiancheranno in questo servizio. Grazie anche a tutti i nostri collaboratori comunali, sempre disponibili a supportare le iniziative del Comune, nonostante le difficoltà del momento. Speriamo, ora, che i nostri medici possano contare su una disponibilità adeguata e costante di dosi di vaccino».

La sala consiliare del municipio è stata messa a disposizione di tutti i medici di famiglia del territorio che hanno aderito alla possibilità di vaccinare i propri assistiti. «Un’opportunità già colta da un medico con studio in paese, che nelle prime giornate di attività volontaria ha inoculato un centinaio di vaccini». Gli assistiti che hanno dato la loro preadesione seguendo il calendario per fasce di età e condizioni di salute stabilito dalla Regione Piemonte, vengono chiamati direttamente dal medico di famiglia, che fissa un appuntamento presso la sala consiliare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in ordine e sicurezza, in municipio è stato allestito un percorso dedicato all’accesso dei pazienti, che vengono accolti dai volontari dalla protezione civile dedicati al controllo degli ingressi, e possono quindi ricevere in piena sicurezza il vaccino, attendendo poi i 15 minuti necessari dopo l’inoculazione, sotto sorveglianza e poi lasciare il municipio da un’apposita uscita.

