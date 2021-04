Niente Soppressione, ma il canestrello vince sul Covid

GUARDA LA FOTOGALLERY

Soppressione soppressa. C’era da aspettarselo e probabilmente, visto il calo non certo verticale della curva pandemica e l’andamento lento della campagna vaccinale, è la decisione giusta. Ma per San Giorio si tratta della seconda festa patronale chiusi in casa invece che in processione con il santo o sul pratone del castello per la ricostruzione storico-leggendaria della rivolta del popolo contro il conte. Ma San Giors è pur sempre l’appuntamento numero uno per il paese, insieme alla Festa del Marrone, che a sua volta ne aveva seguito l’infausto destino lo scorso autunno. Così tra le pieghe del paese, nelle sue strette viuzze centrali come nella sua fascia residenziale a monte della statale 24, c’è una cosa che sto maledetto virus non potrà mai imprigionare, tenere chiuso fra quattro mura, è la fragranza di canestrello, che da ormai una settimana si spande e arriva ai nasi più attenti...

Su Luna Nuova di venerdì 23 aprile 2021