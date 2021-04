Rivoli, da giovedì vaccini Covid alla Manica Lunga

di PAOLO PACCÒ

Da giovedì anche Rivoli avrà il suo punto vaccinale. Come annunciato ad inizio febbraio, entra in vigore l’accordo tra Castello, Asl e Comune che aprirà le porte dei saloni del terzo piano della Manica Lunga. Il personale sanitario vaccinerà la popolazione il giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 16 nelle sale che ospitano la mostra Claudia Comte. Si tratta di un progetto pilota a sostegno del Piano nazionale di vaccinazione Covid-19 in sinergia con Cultura Italiae che aveva proposto la riapertura dei luoghi della cultura quali nuovi presidi a tutela della salute dei cittadini.

Quello del Castello è il primo museo d’arte contemporanea al mondo che destina sale espositive a sede vaccinale. Si aggiunge a quelli già attivi sul territorio del distretto Area metropolitana Centro: Villa Rosa a Collegno e La Nave a Grugliasco. «Il difficile momento che stiamo attraversando - sottolinea Franca Dall’Occo, direttore generale dell’Asl To3 - richiede lo sforzo congiunto di tutte le risorse disponibili. L’utilizzo di spazi per noi inusuali rappresenta un’opportunità, che stiamo cogliendo ovunque le condizioni logistiche ed organizzative ce lo consentono, per aumentare la capacità di copertura vaccinale e raggiungere il più alto numero di cittadini nel minor tempo possibile. Ringrazio la direzione del Museo ed il Comune di Rivoli perché hanno reso possibile questa nuova opportunità. Utilizzare gli spazi del Castello ci offre non solo la possibilità di avvalerci di un ulteriore punto vaccinale, ma anche di testimoniare la vicinanza fra azienda sanitaria e istituzioni del territorio che operano in ambiti all’apparenza molto diversi e di confermare come arte e cura possano concretamente trovare punti di incontro e collaborare reciprocamente».

«Ritengo sia un’opportunità di alto profilo e assolutamente interessante - aggiunge il sindaco Andrea Tragaioli - quella di somministrare i vaccini alla cittadinanza nelle sale auliche del Museo di Arte Contemporanea. Gli spazi individuati sono funzionali al protocollo previsto per dispensare i vaccini. L’amministrazione comunale è propensa a supportare in ogni modo questa lodevole iniziativa che avvicina il Castello alla città. Ringrazio l’Asl To3 e il Castello per aver accolto questa richiesta di sensibilità verso i nostri cittadini». «Sono lieta che il Castello abbia messo a disposizione alcuni dei suoi spazi come hub vaccinale per il proprio territorio - precisa Francesca Lavazza, presidente della fondazione Castello di Rivoli - Un’iniziativa avviata dalla direttrice Carolyn Christov-Bakargiev con l’assenso del consiglio di amministrazione, che sottolinea il valore civile dei luoghi con funzioni pubbliche come il nostro Museo nel mettersi a servizio della comunità, trasmettendo un messaggio di vicinanza in un momento ancora difficile come quello che stiamo vivendo».

«Il progetto è frutto di una collaborazione fattiva tra molte persone - chiosa la direttrice del Castello Carolyn Christov-Bakargiev - Sono felice dell’esito positivo. L’arte ha sempre contribuito alla cura della società. Non è un caso che alcuni dei primi musei al mondo fossero precedentemente degli ospedali. Vorremmo adesso restituire il favore, per così dire, mettendo a disposizione le sale del Castello per il piano di vaccinazione nazionale. I nostri spazi sono abbastanza ampi da ospitare un centro per le vaccinazioni sicuro; i nostri custodi sono accoglienti e ben addestrati nel monitorare il pubblico. Ma soprattutto si tratta di un impegno a creare un luogo accessibile e al servizio della comunità. I nostri edifici adempiono alla nostra missione - l’arte cura. Abbiamo invitato l’artista Claudia Comte a percorrere insieme a noi questo viaggio verso la salute. La ringrazio per la sua sensibilità e generosità creativa». In occasione dell’iniziativa, l’artista Claudia Comte ha creato appositamente una nuova opera sonora che sarà diffusa nelle sale in cui si tiene l’attività sanitaria. L’opera si intitola The Pattern That Connects, ed stata composta con la collaborazione di Egon Elliut.

