Speciale 25 Aprile: cosa abbiamo trovato oltre il ponte

Di quei ragazzi, reduci delle insensate e fallimentari campagne militari fasciste al fianco dell'alleato nazista, ultima e tragica quella di Russia, antifascisti o semplicemente stufi di stare dalla parte sbagliata o perchè l'alternativa era l'arruolamento obbligatorio tra i repubblichini di Salò, pochi sono ancora in vita e in grado di raccontare la loro scelta. Ma la memoria collettiva è ancora radicata, nonostante le spinte revisioniste che negli ultimi anni hanno trovato anche forti sponde in alcune parti politiche. A reggere i vecchi gagliardetti partigiani, a mettersi al collo il fazzoletto della “Walter Fontan” oggi sono ragazzi e ragazze di 20, 30 anni. Osservare la guerra di Liberazione a ormai quasi 80 anni di distanza permette di vederla e raccontarla con un po’ più...

- L'Ossario di Coazze, simbolo di quella lotta

- La Resistenza dei ragazzi nel libro di Marco Ponti

- Strade e vie, la custodia di Oulx

- Prima e dopo l'8 settembre, il libro di Sergio Sacco

- Resistenza a Rivoli, un libro di Farina e Rossino

- A Rivoli il tour virtuale sui luoghi della Resistenza

inserto speciale di 9 pagine su Luna Nuova di venerdì 23 aprile 2021