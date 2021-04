Anpi val Susa: la solidarietà ai No Tav nonostante la "scomunica"

GUARDA IL VIDEO

C'erano tutte, con i loro labari, le sezioni Anpi della valle di Susa, a cui si sono unite quelle di Grugliasco e Nizza-Lingotto di Torino: insieme hanno voluto esprimere la loro solidarietà ai comuni di San Didero e Bruzolo e al movimento No Tav per la militarizzazione del territorio e le modalità utilizzate dalle forze dell’ordine nel blitz notturno del 12 aprile per la presa dei terreni dell’ex autoporto. C’erano tutte, domenica 25 aprile, nonostante venerdì mattina la segreteria dell’Anpi provinciale avesse diffuso un comunicato in cui prendeva ufficialmente le distanze dalla manifestazione statica di domenica a San Didero, inizialmente prevista in piazza Europa e poi spostata in località Baraccone. Con un passaggio-chiave: «Leggiamo di manifestazioni convocate...

su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021