Claviere, notti di gelo e misteri alla frontiera

Il confine continua ad essere un luogo pericoloso per i migranti della rotta alpina, provenienti in gran parte da quella balcanica. Il fine settimana è stato ricco di soccorsi, in particolare nelle fredde notti che ancora caratterizzato il tratto di montagna fra Claviere e il Monginevro, e anche avvolto da un alone di mistero per una segnalazione e richiesta di aiuto che però, nonostante i mezzi e gli uomini impiegati, non ha avuto riscontri sul terreno...

Su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021