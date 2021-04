Orbassano-Grugliasco: folle inseguimento sul filo dei 200 km all'ora

Anche un tranquillo impiegato statale può trasformarsi nel protagonista di un film d’azione ad alto tasso di adrenalina. E dare vita ad un inseguimento sul filo dei 200 all’ora tra tangenziale e strade cittadine molto trafficate che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. Per F.G., 53enne italiano, residente ad Asti quello di giovedì scorso rimarrà un ricordo indelebile per molto tempo. Anche perché al termine della folle corsa tra Orbassano, Rivoli, Collegno e Grugliasco, si è visto notificare una...

Su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021