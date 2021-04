Piccoli cinema: costi e assenza di film tengono chiuse le sale

«Io per “salvarmi” dovrei fare 100 clienti al giorno a 7 euro. Ma quando mai? Quindi non riapro». Così dice Chiara Ponti, che gestisce il cinema di Avigliana e organizza una nutrita rassegna estiva. «Nessuno apre. Solo qualche sala d’essai a Torino, ma poca roba - conferma Stefano Rosso, che gestisce i cinema di Pianezza e Collegno e varie arene estive - Essenzialmente per due motivi: mancanza di prodotto, perché le distribuzioni non sono ancora pronte, non hanno film da “divulgare”; e poi la contemporanea con piattaforme digitali. Si capisce che per noi non ha senso». Insomma: chi pensava che bastasse un decreto per riportare gli spettacoli nelle sale cinematografiche, si sbagliava. «Non riapriamo perché devi fare anche un calcolo...

Chi invece vorrebbe riaprire la sala cinematografica è Mariella Rocchietti, che cura la programmazione del cinema-teatro Magnetto di Almese. «Per me riaprire è una questione di correttezza verso i nostri abbonati, che hanno ancora in sospeso gli ingressi al “cineclub” - spiega - mettere i nostri film a loro disposizione mi pare il modo più corretto per riaprire. Anche perché in tanti ci hanno già chiamato per sapere quando potranno venire al cinema». Un desiderio che però deve fare i conti con la burocrazia: «Stiamo aspettando il via libera dal Comune, che deve espletare delle pratiche. È il solito problema italiano: troppa...

su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021