S.Didero: il 25 Aprile No Tav regala il nuovo presidio

Come un trofeo, domenica la casetta in legno ha “surfato” per tutto il tempo sui circa 2mila No Tav che hanno marciato da San Giorio a San Didero, lungo la statale 25. Poi, arrivati al Baraccone, è stata posata all’ingresso del boschetto adiacente il piazzale lato acciaieria, tra gli applausi dei manifestanti. Eccolo, il nuovo presidio No Tav montato di fronte al cantiere-fortino per la costruzione dell’autoporto di San Didero. Era quello che mancava al movimento, dopo lo sgombero avvenuto nella notte del 12 aprile e la discesa, il 19, degli ultimi irriducibili dalla casetta sul tetto del vecchio autoporto. Lo ha portato con sé il 25 aprile, giornata simbolica della Resistenza, che ha segnato per i No Tav un nuovo inizio, sancito da un corteo pacifico e dalla solidarietà...

su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021