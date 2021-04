Seregno riparte con un vicesindaco valsusino

Seregno, 45mila abitanti in provincia di Monza-Brianza, è un’isola progressista nel mare di amministrazioni di centrodestra a trazione leghista che caratterizzano questo territorio. E da alcuni giorni ha anche un vicesindaco di origini valsusine. Roberto Marini, ingegnere di 48 anni, eletto in consiglio comunale in una delle liste civiche che insieme al Partito democratico hanno sancito la rinascita della cittadina brianzola dopo le inchieste della Magistratura che avevano mietuto vittime anche nella civica amministrazione di centrodestra, portando alle elezioni del 2018...

