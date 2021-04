I cattolici pregano per il Creato nella Giornata mondiale della Terra

I cattolici hanno pregato per la Terra e più in generale per il Creato. Il 22 aprile è il 51° anniversario della Giornata mondiale della Terra e tutti i cattolici del modo si riuniscono in preghiera per il Creato, dono di Dio. Una ricorrenza che serve a ricordare di avere cura e rispetto per il pianeta. Il circolo “Laudato si Vallesusa” ha deciso di ricordare con una messa questo evento, tanto caro a Papa Francesco. La funzione è stata celebrata giovedì scorso nella chiesa di S.Maria Assunta a Bussoleno, preceduta da video, curati da Luca Guglielmetto, che hanno fatto riflettere sulla situazione del pianeta per gli aspetti dell’inquinamento, cementificazione, deforestazione ed estinzione specie viventi. Tutto è connesso, ambiente e persone, in un concetto di ecologia integrale voluta da Papa Francesco nel rispetto di tutto e in particolare dei poveri.

L’essere umano, in questo periodo detto Antropocene, con le sue attività incide in maniera decisiva sui processi del sistema Terra alterando equilibri chimici, climatici e biologici e determinando anche il surriscaldamento del Pianeta, l’estinzione dei ghiacciai e l’innalzamento dei mari. In seguito Paolo Anselmo ha presentato il circolo “Laudato si Vallesusa”, inserito nel Movimento cattolico mondiale per il clima, che si ispira alla Laudato si. Costituito il 30 luglio 2020 dopo un corso animatori cui hanno partecipato sette persone dell’Unità pastorale di Bussoleno, Bruzolo, Chianocco e Foresto, è composto da 20 persone di vari gruppi cattolici e ne fanno parte anche don luigi Chiampo, don Silvio Bertolo, don Prospero, suore di Susa e Caprie. Lo scopo è lo studio e l’analisi della Laudato si per preparare azioni sull’ambiente e suì poveri.

Don Luigi Chiampo nella sua omelia ha voluto ricordare gli aspetti del rispetto della terra ma anche delle persone che vi abitano, specie gli ultimi ed i migranti, richiamando i concetti della Laudato si. Ha invitato a partecipare al circolo, che si riunisce una volta al mese in parrocchia a Bussoleno, precisando che non è un gruppo ambientalista ma affronta tutti gli aspetti dell’ecologia integrale, avendo come guida il Vangelo e la Laudato si.

La celebrazione è stata animata dai componenti il circolo: Rosanna Bonaudo, Donatella Giunti, Eugenio Cantore, Lucia Malengo, suor Nella, si sono alternati nelle letture ed intenzioni. L’offertorio è stato realizzato dalle Suore missionarie della Consolata di Caprie. Molto suggestiva in conclusione la proposta de “Noi ci impegniamo”, condotta da suor Nella, per realizzare in concreto piccole azioni nei confronti dell’ambiente ma anche nelle relazioni con le persone. Durante la Celebrazione ci sono stati dei canti, accompagnati da strumenti, di Noemi Balbomussetto con la figlia Annalisa.