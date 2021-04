Un ecografo portatile per il poliambulatorio di Oulx grazie a Bardonecchia

L’Associazione 2Gether onlus, nata nel 2017, con sede a Torino, da diversi anni molto attiva in tutta la valle, per promuovere opportunità di inclusione sociale, crescita e benessere per persone che stiano attraversando un momento di difficoltà, dovuto a disabilità, difficoltà relazionali o socio-economiche, con un atto di liberalità, ha donato 3377 euro per l’acquisto di una sonda Atl Wrls Cerbero portatile.

Ecografo dalle due facce, piccolo, leggero e versatile, da utilizzare in abbinamento di un iPad, che da alcuni giorni è a disposizione dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) di Oulx, formata da tre medici che si occupano di cure domiciliari per i pazienti Covid-19, afflitti da una compromissione polmonare, che non richiedono l’ospedalizzazione, compresi quelli in via di guarigione.

Usca che in questo periodo pandemico è attiva al polo sanitario di corso Torino 37, importante punto di riferimento sanitario per tutta l’alta valle, punto d’accoglienza socio-sanitario, che ospita il Cup, un poliambulatorio specialistico, un ambulatorio infermieristico, un consultorio e una pediatria di libera scelta.

La donazione dell’apparecchiatura medica è stata positivamente accettata dalla direzione generale dell’Asl To3 che ha ringraziando sentitamente Manuela Lavazza e Alessandra Bianco, rispettivamente presidente e consigliere dell’onlus per l’atto di liberalità e Francesco Avato, il sindaco di Bardonecchia, per aver favorito il contatto con la stessa Asl.