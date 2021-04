Avigliana, Carlo Grieco e la città mercoledì su Rai Storia

La Città dei laghi diventa teatro per una puntata di “Pietre d’Inciampo”, il ciclo di documentari di Rai Storia, in onda mercoledì 5 maggio alle 21,10 e successivamente disponibile su Rai Play. A portare la troupe della Rai in città lo scorso 18 maggio, è stato il grande lavoro di ricerca storica svolto da Andrea Parodi sulla storia del prozio Carlo Grieco, uno dei 44 ufficiali internati militari italiani che sfidarono i nazisti nel campo di concentramento di Unterluss. Attività che nell’aprile del 2016 ha portato alla pubblicazione del libro “Gli eroi di Unterluss. La storia dei 44 ufficiali Imi nei lager nazisti”, edito dalla casa editrice Mursia e con prefazione di Aldo Cazzullo. Il libro ha raggiunto sei edizioni in sei anni, venne presentato per la prima volta a Montecitorio nella Sala del Mappamondo la sede del Parlamento a Roma. Ora quel materiale confluisce nel documentario Rai, raccontato dalla viva voce dell’autore, intervistato nelle vie della città dei laghi...

Su Luna Nuova di venerdì 30 Aprile 2021

