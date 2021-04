Casi positivi: il calo rallenta ovunque, val Sangone in lieve aumento

di MARCO GIAVELLI

La curva dei positivi in valli e cintura scende solo del 15,47 per cento e non è un buon segnale. Perché per la prima volta nella terza ondata cala meno della settimana precedente: sette giorni fa la diminuzione si era attestata al 19,72. La flessione inizia dunque a rallentare: se questi sono gli effetti pieni della “zona arancione” scattata dal 12 aprile, c’è da temere che fra due settimane, quando toccheremo con mano gli effetti del giallo, i contagi possano tornare a salire, nella speranza che magari il caldo ci metta una pezza. Secondo i dati della mappa Covid aggiornati a ieri, valli e cintura contano 1683 positivi (-308). In val Sangone, addirittura, si registra un primo rimbalzo della curva: le persone ora contagiate sono 157 (+3), con un aumento dell’1,95 per cento; Giaveno 105 (+3), Sangano 14 (-3), Coazze 12 (+4), Reano 11 (-3), Trana 9 (-2), Valgioie 6 (+4).

La diminuzione rallenta anche in cintura sud: i positivi sono 412 (-71), con un calo del 14,70 per cento; Orbassano 139 (-3), Rivalta 83 (-22), Beinasco 73 (-4), Piossasco 58 (-24), Volvera 37 (-9), Bruino 22 (-9). Stesso discorso per la cintura ovest, che registra 766 contagiati (-184) per una diminuzione del 19,37 per cento: Rivoli 216 (-45), Collegno 203 (-36), Grugliasco 152 (-49), Alpignano 93 (-18), Pianezza 55 (-22), Buttigliera 20 (-8), Rosta 17 (-6), Villarbasse 10 (stabile).

Un po’ meglio la valle di Susa, dove la discesa resta stabile, con 348 positivi (-56) e un calo del 13,86. In bassa valle sono 317: Susa 59 (-11), Avigliana 48 (-6), Bussoleno 25 (stabile), Caselette 24 (+10), Almese 20 (-5), Condove 16 (-4), Sant’Ambrogio 14 (-4), Caprie 14 (-2), Sant’Antonino 14 (+1), Villarfocchiardo 13 (-3), Borgone 11 (-2), San Giorio 10 (+4), Vaie 9 (-5), Novalesa 9 (stabile), Chianocco 7 (+1), Bruzolo 5 (-4), Chiusa San Michele 4 (-3), Rubiana 3 (-5), Mattie 3 (-5), Villardora 3 (-1), Mompantero 2 (-2), Venaus 2 (-1), San Didero 2 (+2). In alta valle 31: Chiomonte 9 (stabile), Oulx 8 (+1), Bardonecchia 6 (-1), Sestriere 2 (-2), Meana 2 (stabile), Sauze di Cesana 2 (+1), Gravere 1 (-6), Giaglione 1 (stabile), torna a zero Sauze d’Oulx (-4) che raggiunge Cesana, Salbertrand, Exilles, Claviere e Moncenisio.

su Luna Nuova di venerdì 30 aprile 2021