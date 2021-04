Deidier se ne va sbattendo la porta: «Impossibile portare avanti le mie idee»

Che le sue esternazioni non avessero contribuito a creare un clima sereno nei suoi confronti all’interno della struttura dell’ente parco delle Alpi Cozie era sotto gli occhi di tutti, ma la sue dimissioni, annunciate in una lettera al presidente della Regione Cirio e al suo vice Fabio Carosso e formalizzate nel consiglio direttivo dell’ente di martedì sera, sono comunque un fulmine a ciel sereno per le aree protette della val Susa, val Sangone e val Chisone. Mauro Deidier dunque se ne va, sbattendo la porta, soltanto pochi mesi dopo il suo insediamento, lascando vacante il posto dal presidente dei parchi delle Alpi Cozie...

Su Luna Nuova di venerdì 30 aprile 2021