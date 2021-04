Sangano, la Polveriera porta per il turismo

Sangano come porta turistica sulla valle Sangone. È l’ambizioso progetto presentato dall’amministrazione alla Regione per essere candidato al finanziamento tramite i fondi europei del Recovery Fund-Next Generation Eu, attraverso l’inserimento nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza” a cui sta lavorando il governo. Punto focale del progetto è il complesso ex militare della Polveriera, l’ex deposito dell’esercito abbarbicato sulla collina di Pietraborga, tra Sangano e Piossasco, oggi abitato solo dai ragazzi del centro Colibrì, ospitata in modo temporanea nella palazzina più grande. E con 8 milioni il sogno della circonvallazione tanto attesa diventerebbe una realtà...

Su Luna Nuova di venerdì 30 Aprile 2021

