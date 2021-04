Un caffè con... Paolo Jarre: parla il "guru" anti-dipendenze

Dottor Jarre, come si sta in pensione? «Bene, sembra di essere in vacanza. Avevo una serie di lavoretti arretrati a cui ora mi sto dedicando. Amo stare nell’orto immerso in un fantastico silenzio, dopo aver lavorato una vita intera con le parole. Devo anche badare alle tre galline e al pollaio che mia moglie e i colleghi mi hanno regalato per la pensione. E poi ho dato la disponibilità a vaccinare contro il Covid: era emerso un disperato bisogno di medici vaccinatori, così mi sono offerto per 15 ore a settimana. L’avrei fatto come volontario, ma la legge non lo consente: ho dovuto aprire partita Iva». Che tipo di esperienza sta vivendo? «Molto interessante, a contatto con le speranze e le paure della gente». Si è creata molta confusione attorno a questa campagna...

