Alpignano, nuova viabilità: buona la prima

Qualche momento critico intorno alle 7,30, in corrispondenza dell’orario di entrata a scuola. Poi la situazione si è andata via via normalizzando. Tanto che, nell’altro momento temuto ovvero quella compreso tra le 16,30 e le 18, la circolazione non ha subito particolari rallentamenti. Il primo giorno della “nuova viabilità” si è chiuso con un bilancio positivo. «E dire che, poco dopo le 16, abbiamo dovuto fronteggiare un imprevisto causato dalla...

Su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021