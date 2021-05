Rivoli, ultimo abbraccio al dottor Renato Rosa

Tantissimi i rivolesi che, pur nel rispetto delle regole Covid, hanno partecipato venerdì scorso alla cerimonia funebre di Renato Rosa, officiata da don Giovanni Isonni alla parrocchia della Stella. Una presenza che rivela il grande affetto per questo stimatissimo medico di famiglia, portato via a soli 55 anni da un tumore al pancreas, contro il quale ha lottato per più di due anni con...

Su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021