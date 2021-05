Votare a 16 anni: la richiesta fermenta nella società che cambia

Quello del voto ai 16enni è un argomento che di tanto in tanto torna nel dibattito pubblico. A lanciare la proposta era stato Enrico Letta durante il suo discorso all’Assemblea nazionale del Partito Democratico, che l’aveva eletto segretario. L’idea in realtà non è sua: ci aveva pensato già Veltroni nel 2007 e anche una proposta di legge costituzionale avanzata dalla Lega Nord nel 2015. Inoltre ci sono già diversi Stati europei in cui 16enni e 17enni possono votare. Ne è un esempio l’Austria, dove il voto ai 16enni è realtà dal 2007, anche se rimane la soglia di 18 anni per poter essere eletto. Dietro alla proposta ci sono molti pro e molti contro e entrambe le posizioni hanno argomentazioni valide a proprio sostegno. I sostenitori vedono nella proposta essenzialmente...

su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021