L’Ibis Eremita fa una sosta in bassa valle di Susa

Non è un habitué delle nostre radure, ma ormai da qualche anno ci passa e ci ritorna. Curiosamente sempre nei medesimi terreni. L’Ibis Eremita Migratore, specie protetta considerata a grave rischio estinzione a livello mondiale, è nuovamente transitato mercoledì in bassa valle di Susa. L’esemplare è stato immortalato da Davide Giorda, 51 anni, appassionato fotografo e naturalista di Chiusa San Michele che lavora come impiegato tecnico in un’azienda di Almese: si chiama Oskar e fa parte dei circa 200 Ibis Eremita che ogni anno sorvolano le Alpi dalle lagune toscane, dove trascorrono l’inverno, verso i siti riproduttivi in Austria. La maggior parte di loro attraversa le Alpi verso est, dove è possibile sorvolare le catene montuose a quote più...

su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021