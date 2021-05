Avigliana, la nuova strategia per il turismo

Un fiore con quattro petali a forma di cuore. Uno per ogni “tema” della nuova strategia per la promozione turistica della città, che sarà attuata con i «nuovi strumenti turistici per la stagione estiva 2021: il video promozionale sul turismo sostenibile, il marchio, la brochure ed il sito. Per Connettere antico e moderno: questa la nuova sfida per promuovere il turismo in città», ha spiegato ieri il sindaco Andrea Archinà durante la presentazione alla stampa...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021