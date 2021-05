Condove: ex campo sportivo, il calcio torna a bussare alla porta

I nostalgici del pallone condovese tornano alla carica e riprendono in mano l’idea di recuperare lo storico campo sportivo di via Roma per la pratica del calcio giovanile, sottoposta ufficialmente all’amministrazione comunale nel settembre 2019, prima della pandemia, in alternativa al progetto di trasformarlo in un “parco multifunzionale” al centro del paese, avviato dalla precedente amministrazione comunale e portato avanti da quella in carica. Il comitato informale per il recupero del campo sportivo è tornato a farsi sentire giovedì 6 maggio, con una lettera inviata al sindaco Jacopo Suppo e, per conoscenza, al gruppo di minoranza “Obiettivo Condove & Borgate”. La novità, preannunciata nella lettera, è che a breve il comitato presenterà al Comune...

Come prevedibile, l’amministrazione comunale è orientata a tirare dritto per la propria strada, trattandosi di un progetto, quello per il nuovo “parco multifunzionale”, che mira a ricucire il centro di Condove dal punto di vista urbanistico, e che rappresenta un po’ il punto-cardine del programma amministrativo sia della giunta Sarti, in carica dal 2014 al 2019, sia della giunta Suppo. Tanto che il Comune ha candidato in Regione la riqualificazione dell’ex campo sportivo, come progetto finanziabile tramite il Recovery Fund. «Sono contento che si torni a parlare del futuro dell’ex campo sportivo, perché la restituzione di quello spazio a tutti i condovesi è per noi un obiettivo importante. Mi spiace però verificare come la lettera dell’amico Giorgio Jannon sia ricca...

su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021