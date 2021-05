Grugliasco, tenta di darsi fuoco: salvato dai volontari

È stata fondamentale la tempestività con cui sono intervenuti alcuni volontari della Protezione civile, in servizio all’ingresso della Nave, dove vengono somministrati i vaccini anti-Covid, per salvare la vita di un uomo che stava tentando di darsi fuoco. La loro prontezza di riflessi ha fatto sì che le ustioni riportate siano state superficiali. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in un cortile...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021