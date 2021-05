Vaccini: ora la piattaforma cambia registro

di MARCO GIAVELLI

La piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it cambia registro e da ieri aggiunge due tasselli in più: il memorandum vaccinale e la decade nella quale si verrà presumibilmente chiamati per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Un aspetto, quest’ultimo, che va finalmente a risolvere un problema che aveva già scatenato molte lamentele, dal momento che finora, all’atto della pre-adesione, si rimaneva in sospeso anche per un mese intero senza sapere nulla in merito alla data di convocazione, spesso comunicata anche con soli due giorni di anticipo. Tutte le novità sono state presentate ieri mattina, lunedì 10 maggio, durante una videoconferenza stampa a cui hanno partecipato gli assessori regionali alla sanità, Luigi Icardi, e all’innovazione, Matteo Marnati, il commissario generale dell’Unità di Crisi, Vincenzo Coccolo, e il commissario dell’area giuridico-amministrativa, Antonio Rinaudo.

La piattaforma realizzata dal Csi-Piemonte consente ora a chi ha effettuato la registrazione di accedere al proprio “percorso vaccinale”, contenente tutte le informazioni sulla pre-adesione, gli appuntamenti già calendarizzati e i vaccini eventualmente già ricevuti. Il nuovo sistema indica inoltre una fascia temporale di dieci giorni nella quale si verrà presumibilmente chiamati per la vaccinazione e, laddove non ancora possibile, segnala il termine massimo della data entro la quale si sarà vaccinati. La previsione è consultabile a partire dal giorno successivo alla propria adesione (chi si era già registrato può visualizzarla invece immediatamente) ed è generata da un algoritmo che opera in base alla programmazione dei punti vaccinali e alla disponibilità dei vaccini. Successivamente, in prossimità della convocazione, ognuno riceverà un sms e/o una mail con la comunicazione di data, ora e luogo esatti della vaccinazione. Nel caso di persone che hanno un medico di famiglia vaccinatore, la piattaforma indica le date di pre-adesione e di somministrazione, mentre la convocazione verrà fatta direttamente dal proprio medico. Lo stesso discorso vale nel caso di pazienti “non trasportabili”, che vengono contattati direttamente dall’Asl territorialmente competente.

Per accedere alla nuova funzione mediante l’area personale della piattaforma si devono utilizzare le credenziali Spid oppure codice fiscale e tessera sanitaria. In questo secondo caso, gli utenti ricevono sul numero di cellulare indicato in fase di pre-adesione una password temporanea da inserire per l’accesso. Le categorie che hanno già effettuato il vaccino senza pre-adesione (ad esempio operatori sanitari, Rsa e forze dell’ordine) possono accedere esclusivamente tramite Spid. È inoltre possibile scaricare e stampare anche il proprio “memorandum vaccinale”, contenente tutte le informazioni presenti nel percorso personale. Dal 17 maggio, come già possibile su SalutePiemonte, anche sul portale www.ilpiemontetivaccina.it si potrà poi scaricare il proprio “certificato vaccinale”, vero e proprio documento sanitario ufficiale indicante le dosi e il tipo di vaccino ricevuto (per motivi di privacy e sicurezza potrà essere scaricato soltanto previo accesso con Spid).

«Fino a oggi le date incerte delle consegne dei vaccini rendevano molto rischioso dare un’indicazione precisa del giorno di vaccinazione, perché il rischio concreto era di dover poi disdire gli appuntamenti in assenza di vaccini - ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Icardi - Ora le comunicazioni sulle forniture danno maggiore margine per programmare le agende delle Asl, per cui abbiamo modificato il sistema in modo da fornire a ogni cittadino un’idea di massima del periodo in cui sarà vaccinato, in modo da consentire a tutti una migliore organizzazione dei propri impegni. Avremmo voluto rendere il sistema ad accesso diretto, senza la necessità di autentificazioni digitali e password, ma il garante della privacy ci ha dato binari molto stretti entro i quali muoverci, trattandosi di dati personali sensibili».

«Dal primo giorno della pandemia - ha commentato Pietro Pacini, direttore generale del Csi-Piemonte - abbiamo lavorato giorno e notte al fianco della Regione, del Dirmei e della protezione civile per fornire strumenti innovativi, efficienti e in grado di contrastare la diffusione del Covid-19 fra la popolazione, facendo evolvere il sistema con nuove funzionalità anche in relazione alle novità normative decise dal governo. Oggi, con queste nuove funzioni, la piattaforma di pre-adesione “Il Piemonte ti vaccina” offre ai piemontesi la possibilità di seguire con maggiore precisione il proprio percorso vaccinale». Durante la videoconferenza stampa è stato anche comunicato il calendario delle prossime pre-adesioni per le altre fasce d’età: da oggi, martedì 11 maggio, partirà sul portale l’adesione della fascia 50-54 anni (la fascia 55-59 anni può già aderire dal 4 maggio), il 25 maggio partirà quella per la fascia 45-49 anni, il 1° giugno la fascia 40-44 anni, l’8 giugno la fascia 30-39 anni e dal 15 giugno la fascia 16-29 anni.

«Il governo ha comunicato che a giugno l’Italia riceverà complessivamente 25 milioni di dosi, che per il Piemonte significa oltre 2 milioni - ha reso noto Icardi - Se sarà così, per l’inizio dell’autunno avremo una significativa percentuale di popolazione vaccinata. Attualmente abbiamo una capacità vaccinale di oltre 40mila somministrazioni al giorno, ma con i vaccini disponibili possiamo farne in media circa 30-35mila. Se le dosi arriveranno, però, siamo in grado raddoppiare già da fine maggio: abbiamo più di 1000 farmacie pronte, 50 nuovi centri pronti a partire e 857 imprese che si sono candidate come punti vaccinali. Non possiamo farli partire, però, se non abbiamo i vaccini disponibili».

Quanto alla tipologia di vaccini somministrabili, per AstraZeneca, non essendoci al momento notizie sulle prossime consegne, la distribuzione dell’attuale giacenza è contingentata, destinando una quota alle prime dosi, in particolare per i medici di famiglia, e la parte maggiore alle seconde dosi, dovendo garantire entro fine giugno 227mila richiami. Ai medici di base saranno destinate principalmente anche le dosi di Johnson&Johnson, mentre è allo studio la fattibilità tecnico-logistica di una somministrazione in ambulatorio da parte dei medici di medicina generale anche dei vaccini Pfizer e Moderna. Durante la conferenza stampa è stato annunciato, inoltre, che nel giorno della vaccinazione l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere il centro vaccinale (e ritorno) è gratuito in tutto il Piemonte: in autobus, treno o tram non serve acquistare il biglietto, ma sarà sufficiente esibire il messaggio di convocazione, mentre nel caso della metropolitana è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso il Centro servizi al cliente Gtt di Porta Nuova. Tutte le informazioni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021