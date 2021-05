Covid: la discesa dei casi rallenta per la terza settimana di fila (-12%)

di MARCO GIAVELLI

La curva continua la sua discesa, ma è un dato di fatto che il virus resiste. Perché gli attualmente positivi calano ancora, sì, ma sempre di meno. Per la terza settimana di fila la flessione tende infatti a rallentare: verosimilmente è l’effetto delle riaperture, pienamente visibile da questa settimana essendo ormai trascorsi più di 15 giorni dal ritorno del Piemonte in “zona gialla”. Difficile dare una lettura esaustiva: a guardare il bicchiere “mezzo vuoto” non è certo un segnale confortante, a guardare quello “mezzo pieno” vuol dire che le riaperture non hanno comunque prodotto una particolare recrudescenza. Anzi, era forse fisiologico attenderselo. Che il virus continui a circolare risulta in ogni caso evidente dai numeri, che vedono il segno “più” in 11 comuni zonali, pur con rialzi minimi: Piossasco, Volvera, Almese, Sant’Antonino, Sant’Ambrogio, Rubiana, Villardora, Mattie, Venaus, Oulx e Meana.

Secondo i dati della mappa Covid della Regione aggiornati alle 18,30 di ieri, gli attualmente positivi in valli e cintura sono 1263 (-176), con una diminuzione del 12,23 per cento rispetto a sette giorni fa: due settimane fa era stata del 15,47, la scorsa del 14,50. I segnali migliori arrivano dalla cintura ovest, dove invece la discesa si è fatta più consistente rispetto a sette giorni fa: 512 gli infetti (-123), con un calo del 19,37 per cento; Rivoli 153 (-60), Collegno 143 (-31), Grugliasco 102 (-15), Alpignano 58 (-2), Pianezza 28 (-11), Villarbasse 12 (-1), Buttigliera 9 (-3), Rosta 7 (stabile). Bene questa settimana anche la val Sangone, che dopo due settimane consecutive di timido rialzo è tornata ad invertire la rotta in modo palpabile: i casi positivi sono 141 (-19), con una flessione pari all’11,88 per cento; Giaveno 99 (-7), Coazze 20 (stabile), Sangano 10 (-3), Reano 6 (-2), Trana 4 (-5), infine Valgioie con 2 (-2).

A incidere sul rallentamento della discesa sono quindi la valle di Susa e soprattutto la cintura sud. In valle di Susa i positivi sono 269 (-27), con un calo del 9,12 per cento. In bassa valle sono 245: Avigliana 44 (-5), Susa 30 (-3), Almese 30 (+5), Caselette 20 (-2), Bussoleno 15 (-5), Sant’Antonino 15 (+1), Condove 13 (-4), Sant’Ambrogio 13 (+3), Rubiana 13 (+4), Villarfocchiardo 10 (-3), Chianocco 9 (-1), Caprie 6 (-4), Borgone 6 (-3), Chiusa San Michele 4 (-1), San Didero 4 (stabile), Villardora 4 (+1), Vaie 3 (stabile), Mattie 3 (+1), San Giorio 1 (-4), Mompantero 1 (-1), Venaus 1 (+1), tornano a zero Novalesa (-7) e Bruzolo (-1). In alta valle 24, ma la buona notizia è che nove comuni su 14 sono al momento “Covid-free”: Oulx 14 (+5), Giaglione 3 (stabile), Exilles 3 (stabile), Meana 3 (+2), Bardonecchia 1 (-2), tornano a zero Chiomonte (-2), Sauze di Cesana (-1) e Salbertrand (-1) che raggiungono Sestriere, Gravere, Sauze d’Oulx, Cesana, Claviere e Moncenisio. Il dato peggiore arriva dalla cintura sud con 341 casi (-7) ed una diminuzione che si assottiglia al 2,01 per cento: Orbassano 117 (-5), Rivalta 71 (-5), Beinasco 55 (-9), Piossasco 47 (+7), Volvera 35 (+7), Bruino 16 (-2).

su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021