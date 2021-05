Elisabetta e Dina, le nonne inossidabili di Beaulard

La patronale di S.Michele Arcangelo non è stata la solita festa quest’anno a Beaulard. La borgata di Oulx ha infatti celebrato le sue ben due centenarie che hanno recentemente tagliato il traguardo del secolo di vita. Una sola di loro, Elisabetta Chareun Blanc, ha potuto partecipare alla cerimonia nel corso della funzione in chiesa, perchè le condizioni di salute di Claudia “Dina” Abbà Deyme, ospite di Casa Nazareth, non le hanno consentito di essere presente, ma l’affetto che Beaulard ha tributato loro è stato egualmente grande...

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021